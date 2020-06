Perin: “A fine stagione decideremo il futuro con la Juve”

TORINO- Mattia Perin, in un’intervista concessa al secolo XIX, ha parlato del suo possibile futuro: “Al momento sono ancora sotto contratto con la Juventus. A fine stagione ci incontreremo con la dirigenza e il mio agente Lucci e insieme vedremo quale sarà la soluzione migliore per tutti. Da quando ho iniziato a lavorare su me stesso, però, mi concentro solamente sul presente. E il presente si chiama Genoa. Al futuro ci penso, ma con distacco”.

