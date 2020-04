Peluso: “Giocare per la Juve è stato un sogno, ma andando al Sassuolo non ho fatto passi indietro”

TORINO- L’ex difensore bianconero Federico Peluso, in un’intervista concessa ai canali ufficiali del Sassuolo, ha parlato anche del suo passato alla Juve: “Sono arrivato qui in Emilia dai bianconeri, ma non ho fatto un passo indietro. Ho conosciuto persone incredibili, quelle soddisfazioni che ho potuto togliermi con questo club le paragono agli scudetti vinti in precedenza. Giocare per la Juve è stato un sogno, perchè sono arrivato in un grandissimo club come aspiravo da bambino”.

