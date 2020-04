Pellegrini, possibile permanenza a Torino

TORINO- Arrivato la scorsa estate alla Juve dopo uno scambio con la Roma che ha coinvolto Leonardo Spinazzola, Luca Pellegrini sta mettendo in mostra le sue qualità durante il prestito al Cagliari. Come riportato da Goal.com, però, nei prossimi mesi il giovane tornerà sicuramente a Torino, dove sarà attentamente valutato da Maurizio Sarri e dal suo staff. Possibile che per lui, la prossima stagione, sarà la prima passata con la maglia bianconera addosso.

