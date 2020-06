Pellegrini, la Roma lavora al rinnovo

TORINO- Da ormai diverse stagioni, Lorenzo Pellegrini è finito nel mirino della Juventus, che vede in lui un talento per rinforzare il centrocampo del futuro. Come riportato da Sky Sport, però, la Roma non ha intenzione di separarsi dal proprio gioiello ed è intenzionata a liberarsi della clausola rescissoria da 30 milioni di euro attualemnetpresente nel contratto. Per questo, il club giallorosso avrebbe già avuto contatti con il procuratore Pocetta per parlare di un possibile rinnovo.

