TORINO- Con l’infortunio di Alex Sandro, che sarà probabilmente costretto a rimanere fuori per un mese, Luca Pellegrini ha l’occasione domani di fare il suo esordio con la Juventus. Il terzino ha convinto mister Pirlo in queste settimane di ritiro e, per questo, il club sta respingendo gli assalti delle squadre interessate all’ex Roma. In primis la Fiorentina, ma la situazione potrebbe cambiare se ci fosse un’apertura dei viola alla cessione di Chiesa.