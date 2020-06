Pellegrini, c’è la volontà di restare alla Roma

TORINO- Lorenzo Pellegrini, da ormai diverse stagioni, è entrato nel mirino della Juventus per rinforzare il reparto di centrocampo. Strappare il ragazzo alla Roma, però, non sarà impresa semplice. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il classe ’97 ha deciso di non avvalersi della clausola da 30 milioni di euro che gli avrebbe permesso di lasciare la formazione capitolina, con cui vuole scrivere ancora pagine importanti della sua carriera.

