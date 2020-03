Pelè: “Ronaldo il migliore al mondo. E della storia? Difficile rispondere”

TORINO- Pelè, al canale Youtube “Canal Pilhado”, ha parlato di Cristiano Ronaldo: “È il calciatore più forte del mondo, il più coerente, anche se non bisogna certamente dimenticare Messi. L’argentino, però, non è un marcatore. Nella storia? È una domanda alla quale è difficile rispondere. Non si possono dimenticare Zico, Ronaldinho, Ronaldo. In Europa, invece, giocatori come Beckenbauer e Cruyff. Ora, non è colpa mia, ma credo che Pelé fosse migliore di loro”.

