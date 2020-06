Pedro, Roma in vantaggio sulla concorrenza

TORINO- Il nome di Pedro è uno di quelli sulla lista del ds Fabio Paratici per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. L’ex Barcellona è un pupillo di Maurizio Sarri, che farebbe carte false pur di averlo a disposizione nuovamente. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, però, lo spagnolo al momento preferirebbe trasferirsi alla Roma. Il club giallorosso, tramite il tecnico Fonseca, gli ha infatti fatto sapere che avrebbe un posto da titolare garantito.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<