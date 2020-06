Pedro, più Roma che Juve

TORINO – Nelle ultime settimane si è parlato di una possibile suggestione Pedro per la Juventus. Lo spagnolo, già campione di tutto, è in uscita dal Chelsea e si è già allenato agli ordini di Sarri. Per questo, oltre che per la sua infinita esperienza internazionale, sarebbe potuto essere uno degli obiettivi low-cost della Juventus. Ma stando a quanto riferisce il Corriere della Sera, Pedro Rodriguez sarebbe più vicino alla Roma, con cui avrebbe già un accordo di massima stretto sulla base di tre milioni di euro a stagione.