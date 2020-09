TORINO- In casa Roma è stato il giorno della presentazione di Pedro, arrivato a parametro zero dal Chelsea. L’attaccante spagnolo ha parlato, tra le altre cose, del match di domenica sera con la Juventus: “Ogni volta che si incontra la squadra campione in carica le aspettative sono molto alte. Vogliamo vincere ogni partita, mostrando in ognuna una mentalità vincente. La Juve è una squadra ostica, ma domenica metteremo in campo tutta la nostra voglia di fare risultato”.