Pedro, anche il Valencia entra in corsa

TORINO- Accostato nelle ultime settimane, il nome di Pedro è sicuramente uno di quelli che più intriga la Juve per rinforzare il reparto offensivo. Lo spagnolo è infatti un pupillo di Maurizio Sarri, che farebbe carte false per averlo nuovamente a sua disposizione. Come riportato da Onda Cero, però, la concorrenza è davvero tanta. Sull’ex Barcellona, oltre a quelli di Roma ed Inter, nelle ultime ore sarebbe da registrare l’interesse anche del Valencia.

