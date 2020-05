Pecoraro torna su Inter-Juve del 2018: “Chiesi gli audio tra arbitro e VAR, ma l’episodio di Pjanic non era registrato”

TORINO- Intervistato dai microfoni de Il Mattino, l’ex capo della Procura Federale della FIGC Pecoraro è tornato ancora una volta a parlare di Inter-Juve del 2018, soffermandosi in particolare sulla mancata espulsione di Pjanic: “La conduzione di Orsato mi portò ad avere tensioni con la classe arbitrale. Sapevo che non avremmo trovato prove di malafede, ma chiesi prima all’Aia e poi alla Lega i dialoghi tra l’arbitro e il VAR di quella sera, ma ce li diedero solo all’inizio della stagione successiva. L’unico episodio non registrato era proprio quello riguardo la mancata espulsione di Pjanic. Mi dissero che non c’era e basta. Ero obbligato a procedere, ma alla fine ho archiviato”.

