Coppa Italia, Juve e Milan rifiutano il cambio di data

TORINO- Il calcio italiano è ormai pronto a riaprire i battenti con la Coppa Italia, con le sfide tra Juve e Milan e tra Napoli e Inter, che si giocheranno rispettivamente il 13 e 14 giugno. Come riportato dal Corriere dello Sport, però, per venire incontro alle esigenze dell’Inter, che dovrà recuperare il match di campionato con la Sampdoria, la Lega avrebbe pensato di scambiare le date dei due incontri. Una soluzione che, almento al momento, non ha trovato l’apertura di bianconeri e rossoneri.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<