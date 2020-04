Paulo Sousa: “Sarri un mister eccellente, un giorno mi piacerebbe allenare la Juve. Ronaldo ha fatto bene ad andare a Torino”

TORINO- Paulo Sousa, attuale mister del Bordeaux, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport parlando di Juventus: “Sarri è un allenatore eccellente e la Juve ha fatto una scelta coraggiosa e corretta a puntare su di lui. È sempre stato bello giocare contro di lui, stimola ad avere pensieri calcistici superiori. Sa come si vince, lo ha fatto vedere al Chelsea. La Juve è una grande squadra, ma non vorrei mai arrivare ad allenarla per la mia amicizia con Agnelli. Mi piacerebbe sedermi su quella panchina in futuro, ma solo se pensano che io possa dare qualcosa. Ronaldo? Andare in Italia è stata una grande decisione in questo momento della sua carriera. E poi è portoghese, ad Agnelli ho sempre detto che l’ultima Champions l’ha vinta con me in squadra e per rialzarla gli serviva un mio connazionale. Speriamo basti”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<