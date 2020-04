Pasculli: “Higuain potrebbe continuare la propria carriera in patria, non so se la Juve punterà su Milik”

TORINO- Pedro Pasculli, ex attaccante del Lecce, ha parlato di Juve nella sua intervista a Taca la Marca: “Higuain ha detto di non voler tornare e stessa cosa Ronaldo, i bianconeri hanno due grandi problemi. Magari il Pipita sta pensando di restare in Argentina per continuare la sua carriera. Una sua cessione potrebbe convincere la Juve a puntare su Icardi, mentre non so se potrebbero fare lo stesso con Milik, viste le sue condizioni fisiche. A me piace molto e se fossi nel Napoli lascerei andare Mertens, che sarebbe più adatto anche per Sarri”.

