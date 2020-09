Parla la madre di Morata: “Ti auguro tutta la fortuna del mondo. Forza Juve e forza Alvaro”

TORINO – Il ritorno di Morata sotto la Mole, è stato accolto con molto entusiasmo da tutto il popolo bianconero che, non vede l’ora di rivedere il Canterano segnare nelle notti di Champions. Tantissimi sono stati i messaggi di auguri recapitati all’attaccante spagnolo e tra questi, non poteva mancare quello della madre, Susana Martin Ramos che, ha postato una foto sul suo account Instagram con la seguente citazione.

“Tutto un signore dentro e fuori dal campo! Tutta la fortuna del mondo in questa nuova fase della tua vita e io, tua Madre, sarò sempre con te fino alla fine del mondo.

In bocca al lupo Alvaro per la fatica, il coraggio e l’impegno che ci metti. Forza Juve e Forza Alvaro. Sempre con te”.