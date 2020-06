Paratici studia le contropartite per Milik

TORINO – La Juventus continua la ricerca di un centravanti per sopperire al sempre più probabile addio di Gonzalo Higuain. Stando a quanto riferisce Tuttosport, il primo obiettivo di Paratici sarebbe Arkadiusz Milik. Per convincere il Napoli potrebbero “bastare” 40 milioni di euro, ma il CFO bianconero starebbe cercando di limare la cifra con l’inserimento di qualche contropartita tecnica. Uno tra Rugani, Bernardeschi e Romero potrebbe rivelarsi decisivo per sbloccare la trattativa.