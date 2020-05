TORINO – Recentemente ha dichiarato di pensare soltanto al Barcellona, ma il club catalano non ha dimostrato esattamente la stessa devozione. Arthur è uno degli obiettivi della Juventus, che vede in lui un possibile acquisto da salto di qualità. Il brasiliano – riferisce Tuttosport – vorrebbe restare a Barcellona, ma potrebbe vacillare non poco davanti all’offerta della Juve, pronta ad offrirgli un ingaggio ben superiore ai due milioni di euro all’anno che guadagna oggi.