Paratici, nuovo tentativo della Roma per il post-Petrachi

TORINO- Fabio Paratici, in questo momento della sua carriera da ds, è oggetto del desiderio della Roma, in cerca di un nuovo direttore sportivo dopo la separazione da Petrachi. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club giallorosso dovrebbe presto separarsi da De Sanctis, che attualmente ricopre quel ruolo, ma difficilmente sarà il dirigente della Juventus a rimpiazzarlo. Agnelli, infatti, vuole puntare ancora su Paratici per il futuro.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<