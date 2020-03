Paratici: “La mia terra particolarmente colpita, continuiamo a stare a casa”

TORINO – La Juventus prosegue con il suo regolare appuntamento con “A casa con la Juve”. I bianconeri in diretta oggi, con Enrico Zambruno e Claudio Zuliani, sono Fabio Paratici e Gregorio Paltrinieri. Il CFO bianconero ha rimpiazzato all’ultimo minuto Paulo Dybala, che avrebbe dovuto partecipare alla puntata di oggi. Queste alcune dichiarazioni di Paratici: “State tutti a casa, io vengo da una terra particolarmente colpita come quella di Piacenza. Tutte le cose che abbiamo sentito in questi giorni sono servite a sensibilizzarci ma non basta, continuiamo tutti a stare a casa”.