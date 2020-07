TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, Lucas Paquetà ha parlato in vista della gara con la Juve, in programma martedì sera a San Siro: “Contro la Lazio è stata una vittoria speciale per noi. La squadra, il mister e tutto l’ambiente ora hanno più fiducia nei nostri mezzi e siamo più tranquilli. Con la Juve abbiamo fatto una buona partita in Coppa Italia e ora, con Ibra in campo, possiamo vincere. Abbiamo grande fiducia”.

