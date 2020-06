Panucci: “Sarri deve stare tranquillo. Arthur? Grandi qualità, vedremo se si adatterà al calcio italiano”

TORINO- Christian Panucci, ex difensore di Roma e Milan, ha parlato del momento della Juve ai microfoni di Sky Sport: “Sarri deve stare tranquillo. Quando la squadra non vince i giocatori sono i primi arrabbiati e questo dovrebbe sollevarlo. I calciatori sono molto responsabili e aiuteranno sicuramente, a loro volta, il tecnico. Arthur? Lui, come Pjanic, è un giocatore di qualità. Certo, poi bisognerà vedere come il brasiliano si adatterà agli schemi di Sarri e al nostro calcio. Poi credo che i bianconeri faranno qualche altro colpo in mezzo al campo”.

