Panucci, il retroscena: “Avevo firmato per la Juve, ma poi arrivò il Milan”

TORINO- Christian Panucci, ex difensore della Roma e della Nazionale, ha svelato un retroscena riguardo un suo passaggio alla Juventus sfumato in extremis qualche anno fa. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Avevo già firmato per la Juventus, il contratto era pronto, tutto fatto. Poi, all’ultimo, arrivò il Milan ad interessarsi a me. A quel tempo i rossoneri erano la squadra più forte del mondo e così mi dissi: “Pagano gli stessi soldi, vado lì””.

