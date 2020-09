TORINO- Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, l’ex attaccante della Juventus Raffaele Palladino ha parlato della situazione in casa bianconera: “Pirlo? Lo conosco molto bene fuori dal campo. So che è una persona di grande livello, molto umile e di grande sensibilità. Come allenatore si può dire poco, ma penso stia ancora cercando di dare una propria identità alla squadra. Per me la Juve ha fatto una scelta oculata, forse rischiosa, ma Andrea sa il fatto suo”.