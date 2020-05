Pagliuca: “Simoni avrebbe meritato lo scudetto nel 1998, nelle giornate prima la Juve…”

TORINO- Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, l’ex portiere Gianluca Pagliuca è tornato a parlare della gara tra Inter e Juve del 1998, famosa per il contatto tra Mark Iuliano e Ronaldo: “Io e Simoni eravamo i più agitati. Io ero il capitano, ma anche per lui fu normale quella reazione. Mi viene male solo a ricordare questa partita, il mister avrebbe meritato quello scudetto. Visse quell’episodio come un’ingiustizia, era inviperito. Anche nelle giornate prima, a favore dei bianconeri, erano successe cose dubbie”.

