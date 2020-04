Padoin: “Conte ha dato tutto alla Juventus, i tifosi non devono sentirsi traditi”

TORINO- Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Simone Padoin ha parlato di Antonio Conte: “Nel suo lavoro è sempre determinato, si arrabbia spesso. Ma questo lo ha portato ad essere un vincente e a fare la storia della Juventus. Ha sempre dimostrato di essere un grande professionista, dando tutto per la maglia bianconera. Per questo i tifosi non devono sentirsi traditi dal suo passaggio all’Inter. Nel corso di una carriera vanno prese delle decisioni, dargli del traditore è esagerato”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<