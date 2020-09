TORINO- Intervistato da Radio Sportiva, l’ex allenatore Corrado Orrico ha parlato di Andrea Pirlo: “Juve e Inter sono al momento sullo stesso piano. Pirlo? Il Coronavirus ha stravolto il campionato e le squadre si sono ritrovate subito a dover affrontare la nuova stagione. Come ha detto lui, non essendoci state amichevoli sta sperimentando in campionato. Ritmi e preparazioni sono stati completamente stravolti”.