Oriana su Dybala: “Paulo non è di nuovo positivo, deve aspettare il risultato”

TORINO – Negli ultimi giorni sono rimbalzate diverse notizie su una nuova positività al Coronavirus di Paulo Dybala. A fare chiarezza sulla questione è la compagna del 10 bianconero, Oriana Sabatini, che ha parlato all’emittente argentina Canal 9: “Paulo non è di nuovo positivo. Deve soltanto aspettare. Ha da fare gli ultimi test e aspettare il responso. Non sappiamo da dove siano arrivate le notizie ma da noi non sono uscite. Così come abbiamo raccontato la nostra positività, con calma parleremo della nostra negatività. A me è risultato negativo. Non siamo ancora sicuri al 100%, non vogliamo parlare e ci confermeranno la notizia appena avranno informazioni. Siamo in attesa come gli altri”.