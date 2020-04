Ola Aina: “Sarri al Chelsea decise di mandarmi in prestito, Ronaldo il più forte di tutti”

TORINO- Il centrocampista del Torino Ola Aina, in una diretta Instagram con alcuni youtubers inglesi, ha parlato anche di Juventus: “Ai tempi del Chelsea, quando arrivò Sarri, mi disse che dovevo cercarmi un’altra squadra dove andare a giocare in prestito. Avevo diverse offerte dalla Championship, ma volevo rimanere in Premier League. Quando poi ha chiamato il Torino non ci ho pensato un attimo. Ronaldo? Il più forte in assoluto, difficile giocare contro di lui nei derby”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<