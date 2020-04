Obiettivi per l’attacco: il sogno è Harry Kane

TORINO- Vista la probabile partenza di Gonzalo Higuain, la Juventus sta lavorando per aggiungere un nuovo centravanti alla propria rosa. Come riportato dal Corriere dello Sport, il sogno del club bianconero si chiama Harry Kane, in uscita dal Tottenham che però chiede oltre 100 milioni di euro per lasciar andare il proprio bomber. Le alternative sono al momento rappresentate da Gabriel Jesus e Mauro Icardi, per il quale si attende di capire le mosse del Psg.

