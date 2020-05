Obiettivi Juve, Werner: il Lipsia deve cederlo

TORINO – Timo Werner è uno degli attaccanti maggiormente accostati alla Juventus, che con molta probabilità andrà presto alla ricerca di un centravanti per il dopo-Higuain. Il tedesco è uno dei nomi papabili, e i bianconeri potrebbero approfittare della particolarissima clausola rescissoria che compare sul contratto del giocatore. Attualmente la clausola è fissata a 60 milioni di euro, ma il prezzo per l’estero di Werner dovrebbe scendere a 40 milioni l’anno prossimo e a 25 quello successivo. Il Lipsia potrebbe dunque avere fretta di cedere il suo pezzo pregiato per non rischiare di perderlo senza monetizzare più avanti.