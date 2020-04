Obiettivi Juve, Lorenzo Pellegrini verso il rinnovo con la Roma

TORINO – Lorenzo Pellegrini è uno dei centrocampisti italiani più quotati del momento. Il gioiellino giallorosso è sempre nel mirino della Juventus, che non ha mai nascosto la sua ammirazione. Stando al Corriere dello Sport, il numero 7 della Roma vorrebbe però continuare la sua carriera all’Olimpico, e sarebbe anche vicino all’accordo per il rinnovo contrattuale con i giallorossi. Per la Juve potrebbe dunque diventare molto più difficile strappare Pellegrini alla Roma, e potrebbe dunque trovarsi costretta a trovare un’alternativa per il prossimo mercato.

