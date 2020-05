Obiettivi Juve, Arthur cambia auto e viola il protocollo sul Coronavirus

TORINO – La ripresa degli allenamenti dei club è regolata da protocolli ben precisi per evitare potenziali nuovi contagi da Covid-19. A Barcellona, riporta As, si è scatenata una bufera intorno all’obiettivo bianconero Arthur. Il brasiliano si è presentato alla Ciutat Esportiva, centro sportivo del Barça, con una macchina diversa da quella che aveva utilizzato l’ultima volta. Il protocollo contro il Coronavirus impone invece di utilizzare sempre lo stesso veicolo per raggiungere il campo di allenamento.

