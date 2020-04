Obiettivi Juve, anche il PSG su Alex Telles

TORINO – È molto probabile che la Juventus investirà qualcosa nel reparto terzini nel corso della prossima sessione di mercato. I bianconeri sono alla ricerca di laterali di livello per completare un parco giocatori che ha delle lacune. Tra i tanti nomi accostati alla Vecchia Signora c’è quello di Alex Telles, terzino sinistro brasiliano in forza al Porto. L’ex nerazzurro, secondo quanto riferisce il quotidiano portoghese ‘A Bola’, sarebbe però finito nel mirino del Paris Saint-Germain, che come la Juve è alla ricerca di nuovi terzini per sopperire agli addii imminenti di Kurzawa e Meunier.

