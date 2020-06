Nuno Gomes esalta Ronaldo: “Dimostra sempre di essere il migliore. Il suo obiettivo è rivincere la Champions”

TORINO- L’ex attaccante della Fiorentina Nuno Gomes, ai microfoni di Taca La Marca, ha pubblicamente tessuto le lodi di Cristiano Ronaldo, suo connazionale ed ex compagno nel Portogallo: “Non ci sono davvero parole per descrivere un campione come lui. Ogni stagione dimostra sempre di essere ancora il migliore. So per certo che la sua volontà è quella di rivincere la Champions e farà di tutto per riuscirsi con la maglia della Juventus”.

