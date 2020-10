Notizie Juve – Trovato accordo con l’Everton per il ritorno di Kean

TORINO – Potrebbe esserci un incredibile risvolto sul calciomercato della Juventus: secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, infatti, i bianconeri avrebbero trovato l’accordo con l’Everton per il ritorno in Italia di Moise Kean.

Il giovane attaccante classe 2000 era da diverse settimane nel mirino della Juve, intenzionata a regalare ad Andrea Pirlo un’altra punta. Nei giorni scorsi, la pista sembrava essersi raffreddata, con la Vecchia Signora concentrata solamente sulle cessioni e sull’acquisto di Federico Chiesa. Tuttavia, sembra che la dirigenza juventina abbia raggiunto l’accordo con i Toffees per il ritorno a Torino del giovane calciatore della Nazionale: prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni. Si attendono conferme dell’operazione nelle prossime ore: comunque, Moise Kean sembra vicino a vestire di nuovo la maglia della Juve. Ma attenzione perché in queste ultime ore è arrivata anche un’altra grandissima novità per il mercato bianconero. Ormai sembra davvero fatta, Alfredo Pedullà dà l’annuncio: “Offerta accettata, si chiude a ore!” >>>VAI ALLA NOTIZIA