Notizie Juve – Tre pretendenti estere per Paulo Dybala

TORINO – Continuano ad arrivare nuove notizie di mercato per la Juventus: dall’Inghilterra, infatti, fanno sapere che ci sono tre pretendenti estere per Paulo Dybala. L’attaccante argentino starebbe trattando il rinnovo del contratto con i bianconeri, ma i lavori stanno procedendo a rilento e l’accordo stenta ad arrivare. Per questo, secondo quanto riportato da Sports Mole, il giocatore sarebbe rientrato negli interessi di alcuni top club: Manchester United, Chelsea e Real Madrid avrebbero infatti messo nel mirino la Joya. Nelle prossime sessioni di mercato, probabilmente, si daranno battaglia per convincere la Vecchia Signora a cederlo. La Juve, però, non sembra intenzionata a privarsi di Dybala così facilmente e, per il suo cartellino, chiederà cifre molto alte.