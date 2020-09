Notizie Juve – Sorpasso del Valencia sul West Ham per Rugani

TORINO – Nuovi capovolgimenti nel calciomercato in uscita della Juventus: secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, il Valencia avrebbe sorpassato il West Ham nella corsa per Daniele Rugani. Il difensore classe 1994 è da tempo nella lista dei partenti della società bianconera e su di lui è sempre stato forte l’interesse di alcuni club inglesi: i più determinati di tutti sono stati proprio gli Hammers, che avrebbero anche presentato alla Juve un’offerta da 20 milioni di euro. Tuttavia, nelle ultime ore, sembra proprio che il club spagnolo abbia superato gli inglesi, convincendo il calciatore a trasferirsi da loro. In passato, un altro giocatore della Vecchia Signora si era trasferito da Torino a Valencia, passando in prestito anche al West Ham: si tratta di Simone Zaza, attaccante classe 1991 in forza al Toro. Chissà che anche Rugani non diventi un nuovo giocatore della società spagnola, passando, anche se solo idealmente, dalle parti di Londra.