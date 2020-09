Notizie Juve – Si continua a lavorare per la partenza di Khedira

TORINO – La Juventus prosegue nelle operazioni in uscita in questa ultima parte del calciomercato estivo. Uno dei nomi in cima alla lista dei partenti è senza dubbio quello di Sami Khedira: secondo quanto riportato da calciomercato.com, si sta continuando a lavorare per la partenza del centrocampista tedesco.

Da settimane, infatti, il club bianconero sta trattando con gli agenti del giocatore per la risoluzione del contratto: l’offerta della dirigenza juventina è di 2,5 milioni di euro, circa il 50% dello stipendio, mentre il calciatore chiede una percentuale più alta. Nel frattempo, sulle tracce del campione del Mondo del 2014 si sono messe diverse squadre, pronte ad acquistarlo: oltre ad alcuni contatti con l’Inter, ci sono stati dei sondaggi concreti di Paris Saint Germain e Manchester United. Si attende, dunque, l’esito delle contrattazioni tra la società e l’entourage del tedesco: ad ogni modo, il futuro di Sami Khedira è certamente lontano da Torino.