Notizie Juve – Si continua a lavorare per Eduardo Camavinga

TORINO – Il calciomercato della Juventus sembra non fermarsi mai: nonostante la sessione estiva si sia conclusa due settimane fa, i bianconeri proseguono nella ricerca di grandi colpi da mettere a segno. Per questo, secondo quanto riportato da TuttoSport, si continua a lavorare per Eduardo Camavinga: il giovane calciatore francese, classe 2002, è una delle migliori promesse del calcio europeo e la Juve sembra veramente intenzionata a prenderlo. Francese con origini angolane, il giocatore del Rennes è già nel giro della Nazionale maggiore e la scorsa settimana ha affrontato anche Cristiano Ronaldo. La Vecchia Signora, per acquistarlo, potrebbe offrire al club transalpino l’intero cartellino di Daniele Rugani, che si trova già lì in prestito.