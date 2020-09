Notizie Juve – Sempre più vicino l’addio di Sami Khedira

TORINO – La Juventus è scatenata sul mercato, sia in entrata che in uscita. Nel mirino della società bianconera sono stati messi diversi giocatori, tra cui Federico Chiesa e Joaquin Correa, per rinforzare la rosa: tuttavia, prima di acquistare qualche nuovo giocatore, c’è bisogno di sfoltire un po’ i numeri della squadra. Sul taccuino di Fabio Paratici, infatti, c’è anche una lista dei partenti, in cima alla quale si trova il nome di Sami Khedira.

Secondo quanto riportato da TuttoSport, sarebbe sempre più vicino l’addio del centrocampista tedesco. La dirigenza juventina sta da tempo trattando con l’entourage del calciatore per la risoluzione del contratto e sembra che nelle ultime ore si sia quasi raggiunto l’accordo. Il campione del Mondo 2014, quindi, si appresta a lasciare la Juventus dopo 5 anni, in cui ha totalizzato 145 partite e 21 gol.