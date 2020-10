Notizie Juve – Rugani atteso dal Rennes nella giornata di oggi

TORINO – Ormai sembra veramente fatta: Daniele Rugani lascerà la Juventus e diventerà un nuovo giocatore del Rennes. I transalpini sono riusciti a strappare il sì dei bianconeri alla loro offerta di prestito oneroso, senza opzione per il riscatto.

Secondo quanto riportato da giornalista Fabrizio Romano sul suo profilo Twitter ufficiale, il difensore classe ’94 è atteso dal club francese nella giornata di oggi. Il giocatore arriverà in Francia insieme ad un altro volto noto della nostra Serie A, ossia Dalbert dell’Inter; anche lui, infatti, si trasferisce al Rennes in prestito, però con diritto di riscatto per una cifra vicina ai 12 milioni. La Juve, dunque, si appresta a salutare, almeno per il momento, Daniele Rugani.