Notizie Juve – Rugani ancora diviso tra Inghilterra e Spagna

TORINO – Ormai da tempo, il suo nome, insieme a quello di Douglas Costa, è in cima alla lista dei partenti della società bianconera: dopo 5 anni a Torino, infatti, Daniele Rugani si appresta a lasciare la Juventus. Il difensore classe 1994 si trova chiuso da una fitta concorrenza nel reparto arretrato e, cambiando aria, spera di poter giocare con più continuità.

Tuttavia, secondo quanto riportato da calciomercato.com, il suo futuro sarebbe ancora diviso tra Inghilterra e Spagna. Sul giocatore, infatti, c’è da tempo il forte interesse di tre club di Premier League, ossia il Leeds, il Newcastle e il West Ham: tra tutti, gli Hammers sono quelli che hanno fatto di più sul serio, presentando anche un’offerta alla Juve per il trasferimento a titolo definitivo. Negli ultimi giorni, però, nella corsa al calciatore nativo di Lucca si sarebbe inserito anche il Valencia: il club della Liga vorrebbe infatti portarlo in Spagna con la formula del prestito con diritto di riscatto. La Juventus riflette e valuta le varie opzioni e, in queste ore, deciderà quale accettare: il futuro di Daniele Rugani, comunque, sembra sempre più lontano dai colori bianconeri.