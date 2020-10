Notizie Juve – Roma e Fiorentina interessate a Maurizio Sarri

TORINO – Si continua a lavorare sul mercato in Serie A e, ancora una volta, la Juventus è al centro delle voci che circolano: questa volta, però, non si tratta di possibili trasferimenti per i giocatori, ma per gli allenatori. Infatti, secondo quanto riportato da La Stampa, Roma e Fiorentina sarebbero ancora interessate a Maurizio Sarri.

L’ex allenatore della Juve freme dalla voglia di tornare in panchina e quella giallorossa o quella viola rappresenterebbero delle ottime occasioni. Tuttavia, prima di prendere le redini di un’altra squadra dovrà rescindere il proprio contratto con il club bianconero: in queste ore, infatti, starebbe discutendo con la società per trovare un accordo.