Notizie Juve – Record di rigori contro per i bianconeri

TORINO – Il primo big match della stagione per la Juventus di Andrea Pirlo si è concluso con un pareggio: 2-2 all’Olimpico contro la Roma e un punto molto importante conquistato da parte dei bianconeri. In questa partita, però, la Juve ha incrementato un record molto particolare: secondo quanto riportato da calciomercato.com, la Vecchia Signora ha stabilito un record di rigori contro. Dall’inizio della scorsa stagione, infatti, nessuna squadra si è trovata a fronteggiare più calci di rigori a sfavore come la Juventus: ben 13 penalty, compreso quello di ieri sera trasformato da Veretout, che Wojciech Szczęsny aveva quasi respinto.