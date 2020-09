Notizie Juve – Raiola lavora per riportare Kean alla Juve

TORINO – Si muove ancora sul mercato la Juventus: i bianconeri, dopo aver messo a segno il colpo Alvaro Morata, sta cercando un ulteriore rinforzo offensivo, che possa portare rapidità e qualità. Tra i vari nomi sul taccuino della dirigenza, uno di quelli che è apparso di più in queste settimane è quello di Moise Kean: l’attaccante classe 2000 è di proprietà dell’Everton, che lo ha acquistato la scorsa estate proprio dalla Vecchia Signora per 30 milioni di euro.

Secondo quanto riportato dall’inglese TEAMtalk, Mino Raiola, procuratore del giovane, starebbe lavorando per riportare il giocatore alla Juve. L’attaccante, infatti, non ha convinto molto in Inghilterra e vorrebbe tornare in Italia, per giocarsi le sue chance anche per l’Europeo. Il suo agente, quindi, si sarebbe messo a trattare con i Toffees per abbassare le loro richieste e favorire un ritorno a Torino. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi su questa situazione: Moise Kean, comunque, sembra vicino ad un possibile ritorno alla Juve.