Notizie Juve – Proseguono i lavori per la rescissione di Khedira

TORINO – Il matrimonio tra la Juventus e Sami Khedira è ormai giunto al termine. Il centrocampista tedesco, campione del Mondo nel 2014, ha dovuto affrontare in questa stagione l’ennesimo infortunio della sua carriera e non sembra rientrare nei piani del club juventino.

Infatti, secondo quanto riportato da calciomercato.com, in queste ore stanno proseguendo i lavori per la rescissione del suo contratto. L’accordo tra il giocatore e la società bianconera scadrà a giugno del 2021, ma la dirigenza vorrebbe già concludere quest’anno l’esperienza torinese del calciatore. In questo modo, la Vecchia Signora potrà risparmiare circa 6 milioni di euro su 12 milioni, che corrispondono allo stipendio lordo di Khedira.