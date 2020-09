Notizie Juve – Proseguono i contatti per Emerson Palmieri

TORINO – La Juve non si ferma sul mercato: la società bianconera, dopo aver messo a segno il colpo Alvaro Morata, è intenzionata a rinforzare ulteriormente la rosa. L’obiettivo è quello di ripetersi in campionato per la decima volta consecutiva e di tentare nuovamente la scalata ai vertici del calcio europeo, vincendo la Champions League.

Per questo, secondo quanto riportato da calciomercato.com, proseguono i contatti tra la Juventus e il Chelsea per Emerson Palmieri. La dirigenza juventina, infatti, è alla ricerca di un innesto di qualità sugli esterni e avrebbe individuato nell’italo-brasiliano il profilo adatto. I bianconeri stanno dunque cercando di approcciare una trattativa con i Blues per il giocatore: la modalità d’acquisto dovrebbe essere quella del prestito. Si attendono ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni, in cui la Juve tenterà di mettere a segno questo nuovo colpo di mercato.