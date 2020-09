Notizie Juve – Proseguono i contatti dall’Inghilterra per Rugani

TORINO – Ancora movimenti sul mercato in uscita della Juventus. Uno dei nomi più caldi sulla lista dei partenti sembra essere quello di Daniele Rugani: il difensore classe 1994, infatti, non rientrerebbe nei piani tecnici di Andrea Pirlo e si vede chiuso dalla folta concorrenza nel reparto arretrato.

Negli ultimi giorni, è arrivata notizia di un interesse per il giocatore dalla Gran Bretagna, con due club di Premier Leauge che lo hanno puntato: si tratta di Newcastle United e West Ham United. Secondo quanto riportato dal portale britannico Daily Star, in questo ore proseguono i contatti dall’Inghilterra per Daniele Rugani: le due società, infatti, avrebbero addirittura presentato un’offerta alla Juve, che adesso starebbe valutando. Nei prossimi giorni si attendono ulteriori aggiornamenti sulla situazione, anche se il futuro del difensore sembra sempre più lontano da Torino.