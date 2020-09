Notizie Juve – Proseguono i contatti dalla Premier per Rugani

TORINO – Proseguono i contatti dalla Premier League per Daniele Rugani: il difensore in uscita dalla Juventus, infatti, da tempo è seguito da alcuni club inglesi, che starebbero ancora trattando con i bianconeri. Secondo quanto riportato dal portale britannico Sports Lens, il West Ham sarebbe ancora la squadra più vicina al giocatore: gli Hammers, infatti, hanno contatti costanti con la dirigenza juventina, che chiede circa 18 milioni di euro per il cartellino del proprio giocatore. Sullo sfondo ci sono ancora Leeds e Newcastle: tuttavia, né loro né i londinesi sembrano decidersi ad affondare il colpo per l'acquisto del difensore. Rugani rimane ancora a Torino, per il momento, in attesa di conoscere quale sarà il suo futuro.